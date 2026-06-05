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Hockey Resi noti i gironi dei Mondiali 2027, che si disputeranno in Germania

Swisstxt

5.6.2026 - 15:13

Riparte la caccia alle medaglie
Riparte la caccia alle medaglie
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A pochi giorni dal terzo, amaro, argento consecutivo, la Svizzera dell’hockey può già iniziare a pensare alla sfida del prossimo anno.

SwissTXT

05.06.2026, 15:13

05.06.2026, 15:15

La IIHF ha infatti reso noti i gironi dei Mondiali 2027, che si disputeranno in Germania.

La compagine di Cadieux è stata inserita nel Gruppo A, con sede a Mannheim, e affronterà Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia, Ucraina e i padroni di casa della Germania, che hanno fatto cambio di girone con la Slovacchia.

Nel Gruppo B di Duesseldorf ci saranno anche Cechia, Canada, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Ungheria e Kazakistan.

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