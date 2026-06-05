Riparte la caccia alle medaglie KEY

A pochi giorni dal terzo, amaro, argento consecutivo, la Svizzera dell’hockey può già iniziare a pensare alla sfida del prossimo anno.

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La IIHF ha infatti reso noti i gironi dei Mondiali 2027, che si disputeranno in Germania.

La compagine di Cadieux è stata inserita nel Gruppo A, con sede a Mannheim, e affronterà Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia, Ucraina e i padroni di casa della Germania, che hanno fatto cambio di girone con la Slovacchia.

Nel Gruppo B di Duesseldorf ci saranno anche Cechia, Canada, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Ungheria e Kazakistan.