Jan Cadieux non vuole abbassare la guardia. KEYSTONE

Una Svizzera straripante travolge l'Austria 9-0 alla Swiss Life Arena, centrando il poker di vittorie ai Mondiali di casa trascinata dalla doppietta storica del giovane Théo Rochette. Eppure, nonostante la festa a Zurigo, il coach Jan Cadieux spegne subito i facili entusiasmi in vista della Gran Bretagna: «Esaltarsi ora è un grosso errore, dobbiamo restare umili».

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera di hockey ha travolto anche l'Austria con un netto 9-0, centrando la quarta vittoria in altrettante partite del Mondiale.

In un'intervista a blue Sport, Sven Andrighetto ha sottolineato la forza del collettivo, spendendo parole d'elogio anche per il debuttante Théo Rochette, autore di una doppietta.

Pur soddisfatto, il coach Jan Cadieux ha subito spento i facili entusiasmi, predicando umiltà in vista dei prossimi impegni. Mostra di più

La nazionale svizzera di hockey su ghiaccio è inarrestabile ai Campionati del Mondo di casa. La squadra di Jan Cadieux ha ottenuto la quarta vittoria in altrettante partite.

E che vittoria! In un confronto diretto, i rossocrociati hanno letteralmente travolto l'Austria - precedentemente imbattuta - davanti al pubblico della Swiss Life Arena, che ha registrato il tutto esaurito, con un netto 9-0.

«Portiamo la nostra velocità sul ghiaccio su quattro linee e miglioriamo costantemente. Siamo sulla strada giusta», ha dichiarato ai microfoni di blue Sport Sven Andrighetto, spiegando il chiaro risultato.

«Abbiamo 25 giocatori di livello mondiale nella nostra squadra. Ogni linea può segnare o impedire i gol. Per noi è sempre una questione di collettivo».

Dato che Pius Suter ha beneficiato di un turno di riposo contro l'Austria, Andrighetto è partito al fianco di Denis Malgin e Théo Rochette in questa quarta partita del Mondiale.

Ma il cambio di linea si è notato appena: mentre Andrighetto (tre assist) e Malgin (due assist) hanno brillato nel ruolo di assistman, Rochette ha segnato addirittura i primi due gol della sua carriera in Coppa del Mondo.

«Théo è un giovane giocatore dall'incredibile talento. Rappresenta il futuro dell'hockey svizzero, ma è già una realtà. È divertente giocare con lui e siamo molto contenti che sia riuscito a segnare i suoi primi due gol ai Mondiali», lo ha elogiato Andrighetto.

Cadieux frena l'euforia

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Nonostante il ruolino di marcia perfetto, l'ambiente della nazionale non vuole enfatizzare troppo questo inizio di Mondiale.

L'allenatore ci ha tenuto a sottolinearlo: «È stata una buona giornata, ma alla fine il punteggio non conta. Volevamo vincere e abbiamo vinto. Ora è importante rimanere umili e non pensare troppo a questo risultato. La cosa più importante sono stati il carattere e la concentrazione che la squadra ha dimostrato per tutti i 60 minuti».

Cadieux si aspetta lo stesso atteggiamento dalla sua squadra giovedì contro la Gran Bretagna. Quando gli è stato chiesto se un risultato diverso da una larga vittoria contro la neo-promossa sarebbe stato una delusione, il 46enne ha tagliato corto: «Pensarla così sarebbe un grosso errore. È la mentalità sbagliata. Sarà un nuovo giorno e un nuovo avversario».

Ha poi proseguito: «La gente commette un grosso errore se pensa che la Gran Bretagna sia solo una squadra emergente. Giocano un buon hockey. Li rispettiamo e dobbiamo concentrarci esclusivamente su noi stessi».

I video delle interviste in video (in svizzero tedesco):