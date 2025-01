Winnipeg Jets KEY

In NHL sta continuando su ottimi livelli la stagione regolare di Winnipeg, che ha ottenuto il 4o successo consecutivo.

I Jets, che guidano la classifica di Conference, hanno piegato 4-1 i Canadiens. Nino Niederreiter ha chiuso i suoi 16' di ghiaccio senza punti. I Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev hanno superato i Tampa Bay Lightning per 4-1. Il centro elvetico ha fornito l'assist per il momentaneo 3-1 dei suoi. Ha potuto festeggiare una vittoria anche Lian Bichsel, che con i suoi Dallas Stars si è imposto 4-3 al supplementare in casa dei Vegas Golden Knights.

