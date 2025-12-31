  1. Clienti privati
US Collegiate Select KO Il Davos non sbaglia! 17esima Coppa Spengler dopo una finale spettacolare

Swisstxt

31.12.2025 - 14:44

Grigionesi in festa.
Grigionesi in festa.
Keystone

Il Davos fa valere la sua tradizione e conquista la 97esima Coppa Spengler battendo 6-3 gli US Collegiate Selects in una finale vibrante e ricca di continui botta e risposta.

SwissTXT

31.12.2025, 14:44

31.12.2025, 14:45

Nella finale della 97esima edizione della Coppa Spengler la tradizione del Davos ha prevalso sulla ventata d'aria fresca della US Collegiate Selects, battuta 6-3 al termine di un ultimo atto dai continui botta e risposta.

I grigionesi sono andati in vantaggio per ben tre volte, ma la selezione universitaria nordamericana è sempre riuscita a ricucire lo strappo.

Il dialogo serrato si è interrotto solo tra il 56’ e il 57’, minuti nei quali Zadina e Corvi hanno trafitto Gajan e consegnato alla bacheca grigionese il 17esimo trofeo, numero che nell'albo d'oro può vantare solo il Davos.

