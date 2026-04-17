Patrick Fischer è stato sollevato dall'incarico di allenatore della nazionale mercoledì, 30 giorni prima dell'inizio della Coppa del Mondo di casa. Keystone

Quando lunedì Patrick Fischer ha reso pubblica la falsificazione del suo certificato, l’associazione di hockey su ghiaccio ha inizialmente sostenuto l’allenatore della nazionale. Due giorni dopo, però, la SIHF ha ceduto alle pressioni e ha deciso di sollevare Fischer dall’incarico. Il presidente dell’associazione, Urs Kessler, spiega i motivi della scelta.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Due giorni dopo il licenziamento di Patrick Fischer, la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio prende posizione.

Il presidente Urs Kessler parla di una «violazione della fiducia» in relazione alla vicenda del certificato falsificato.

Allo stesso tempo, a pochi giorni dal Mondiale casalingo, Kessler esprime anche una certa vicinanza sul piano umano: si dice «molto dispiaciuto per Patrick Fischer come persona».

L’ex allenatore della Nazionale godeva di grande stima all’interno della squadra.

La federazione spera ora di ritrovare rapidamente la calma in vista della partita inaugurale dei Mondiali a Zurigo contro gli Stati Uniti. Mostra di più

Lunedì sera, ore 20.17. In un comunicato stampa intitolato «Dichiarazione di Patrick Fischer» viene rivelato che l’allenatore della nazionale si era recato ai Giochi olimpici di Pechino, quattro anni fa, senza essere vaccinato e con un certificato Covid falsificato.

Fischer si mostra pentito e il presidente dell’associazione, Urs Kessler, giudica «onorevole» il fatto che abbia ammesso pubblicamente il proprio errore. Per la federazione, la questione sembra chiusa.

Un secondo comunicato arriva però 48 ore più tardi: la SIHF annuncia di aver sollevato Fischer dall'incarico di allenatore della nazionale.

«Alla luce degli sviluppi, la nostra valutazione iniziale, secondo cui la questione era chiusa, si è rivelata troppo miope», afferma questa volta Kessler.

Fiducia e integrità sono valori fondamentali per l’hockey su ghiaccio, «valori che Patrick Fischer non ha rispettato nel 2022».

Nel corso di una conferenza stampa virtuale tenutasi venerdì, il presidente della federazione è tornato per la terza volta sul caso Fischer, ribadendo che il licenziamento dell’allenatore della nazionale era inevitabile.

«Si tratta di responsabilità, valori e fiducia. Come federazione, dobbiamo trarre le dovute conseguenze», ha dichiarato Kessler.

«Il comportamento scorretto di Fischer è in evidente contrasto con ciò che rappresentiamo nella Federazione svizzera di hockey su ghiaccio».

E la reazione di Fischer? «Ha riflettuto su quanto accaduto»

Di fronte alle domande più critiche dei giornalisti, Kessler resta piuttosto evasivo, ma lascia intendere la forte pressione esercitata da media, UFSPO, Swiss Olympic, sponsor e partner.

«Dal punto di vista legale il caso è chiuso, ma la posta in gioco va ben oltre».

Urs Kessler, Presidente della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio, commenta la partenza dell'allenatore nazionale Patrick Fischer. (Archivio) Keystone

Si tratta di una questione di etica, fiducia e integrità. «Il Consiglio di amministrazione ha deciso in una riunione straordinaria, mercoledì mattina, di sollevare Fischer dall’incarico. È stata una decisione difficile, ma inevitabile», ha spiegato Kessler.

All’allenatore sono state proposte le dimissioni, che però ha rifiutato. «La nostra decisione era comunque già stata presa», precisa il presidente.

Kessler non entra nei dettagli sulla reazione di Patrick Fischer. «Per lui si trattava ovviamente di una situazione particolare. Ha avuto modo di riflettere».

Mercoledì, Fischer ha informato la squadra tramite una videochiamata. E la reazione dei giocatori della Nazionale? «Con Fischer esiste un legame forte. Ma ora dobbiamo guardare avanti», ha sviato il presidente della federazione.

Finora, ai giocatori è stato chiesto di non esporsi pubblicamente. Anche oggi, venerdì, in occasione della seconda partita contro la Slovacchia, non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni.

Kessler è solidale con Fischer

Kessler auspica che la squadra, guidata dal nuovo allenatore Jan Cadieux, possa ritrovare rapidamente la concentrazione sugli aspetti sportivi. D’altronde, il Mondiale casalingo è ormai alle porte.

Un torneo che avrebbe dovuto rappresentare l’ultima grande vetrina per l’allenatore della nazionale svizzera più vincente di sempre. Dopo tre medaglie d’argento ai Mondiali, Patrick Fischer perde così l’occasione di congedarsi con un ultimo grande momento.

«Ha dato tantissimo all’hockey su ghiaccio svizzero. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che ha commesso un errore. Un passo falso delicato, sotto la sua responsabilità. Soprattutto in un periodo in cui il mondo era particolarmente attento a temi come equità e coesione», riassume Kessler.

La violazione della fiducia, però, non cancella i suoi successi: «I risultati ottenuti da Fischer restano enormi».

Kessler lascia trasparire anche una certa comprensione sul piano umano: «Mi dispiace molto per Patrick Fischer come persona. Il Mondiale in casa era il suo grande obiettivo, il suo ultimo grande palcoscenico prima del ritiro».

Il presidente della federazione, che afferma di essere stato informato dell’accaduto solo lunedì mattina, non prende in considerazione le dimissioni. «Anche noi, come federazione, abbiamo commesso degli errori nelle ultime 48 ore. Ma lasciare l’associazione senza una guida a ridosso del Mondiale sarebbe la scelta peggiore», spiega.

Avviata un'indagine esterna

Un ente indipendente è stato incaricato di fare piena luce sull'intera vicenda: dai Giochi olimpici del 2022 fino al pranzo con due giornalisti della SRF che ha fatto emergere il caso, e al quale ha partecipato anche il responsabile dei media della SIHF.

A meno di un mese dalla gara inaugurale dei Mondiali di Zurigo contro gli Stati Uniti, la federazione spera di riportare presto la calma.

Per ora, però, sembra difficile: i giocatori non sono ancora autorizzati a parlare e l’attenzione mediatica si sposterà inevitabilmente sulla prossima partita casalinga a Bienne contro l'Ungheria.

Anche alcuni dettagli simbolici dovranno essere rivisti: la canzone dei gol della Svizzera, modificata solo pochi giorni fa con la voce di Fischer, dovrà essere nuovamente adattata.

Nel frattempo, negli ultimi due giorni sono state avviate ulteriori procedure in relazione alla vicenda del certificato Covid falsificato.