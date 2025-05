Sidney Crosby Reuters

Dopo dieci anni di assenza, Sidney Crosby tornerà sul palcoscenico dei Mondiali, in programma dal 9 al 25 maggio in Svezia e Danimarca.

Il 37enne capitano dei Pittsburgh Penguins, che in questa stagione di NHL ha messo a referto ben 91 punti in 80 partite, è infatti stato inserito nella rosa del Canada, il cui obiettivo è sicuramente quello di migliorare il quarto posto ottenuto lo scorso anno. Per Crosby si tratta solamente della terza partecipazione alla rassegna iridata, a cui non presenzia dal 2015, quando a Praga si laureò campione del mondo da capitano.