  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tour de Force per il Lugano Croci-Torti: «Sappiamo cosa aspettarci»

Swisstxt

6.2.2026 - 15:58

Croci-Torti sa cosa attendersi.
Croci-Torti sa cosa attendersi.
Keystone

Forte di otto risultati utili consecutivi, il Lugano si prepara a un intenso ciclo di partite che si apre domani contro il Winterthur.

SwissTXT

06.02.2026, 15:58

06.02.2026, 16:34

Reduce da otto risultati utili consecutivi in campionato, il Lugano è pronto ad affrontare il tour de force che lo attende, con tre partite nei prossimi otto giorni.

La prima è prevista domani contro il Winterthur, battuto qualche giorno fa per 4-1 a Cornaredo.

«Siamo coscienti che esistono due tipi di Winterthur, quello da casa e quello da trasferta, giocare contro di loro è sempre complicato», ha detto il mister Croci-Torti.

Sul fronte formazione arrivano notizie positive, con il tecnico ticinese che potrà tornare a contare su Papadopoulos e Mai, allenatisi durante la settimana.

I più letti

Herbert Ballerina svela il dietro le quinte con Stefano De Martino
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Ecco l'ultimo «ricatto» di Trump: il suo nome a stazione e aeroporto, o niente fondi per New York
L'ex tennista Boris Becker si è fidanzato

Video correlati

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Più video

Altre notizie

Hockey. Meile a Visp fino al 2028

HockeyMeile a Visp fino al 2028

HCL e HCAP. Hockey ticinese in lutto, è scomparso Giorgio Moretti

HCL e HCAPHockey ticinese in lutto, è scomparso Giorgio Moretti

NHL. Nico Hischier a segno nella notte

NHLNico Hischier a segno nella notte