Forte di otto risultati utili consecutivi, il Lugano si prepara a un intenso ciclo di partite che si apre domani contro il Winterthur.
Reduce da otto risultati utili consecutivi in campionato, il Lugano è pronto ad affrontare il tour de force che lo attende, con tre partite nei prossimi otto giorni.
La prima è prevista domani contro il Winterthur, battuto qualche giorno fa per 4-1 a Cornaredo.
«Siamo coscienti che esistono due tipi di Winterthur, quello da casa e quello da trasferta, giocare contro di loro è sempre complicato», ha detto il mister Croci-Torti.
Sul fronte formazione arrivano notizie positive, con il tecnico ticinese che potrà tornare a contare su Papadopoulos e Mai, allenatisi durante la settimana.