attaccante statunitense Austin Czarnik, con il quale ha firmato un contratto biennale.

Il Losanna ha ufficializzato l’arrivo da Berna dell’ Giunto in Svizzera la scorsa estate, con la maglia degli Orsi il 32enne ha ottenuto 56 punti in 49 partite di regular season risultando il top scorer della lega. -Il Friborgo ha annunciato l’arrivo per il prossimo campionato del difensore statunitense Michael Kapla (30 anni), proveniente dalla massima lega svedese, e dell'attaccante finlandese Henrik Borgstroem (27), in forza all’HV71 nelle ultime 2 stagioni dopo diversi anni negli USA (26 punti in 111 partite in NHL), che ha firmato un biennale.