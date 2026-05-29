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«C'è tutto quello che serve!» Da Roger Federer a Bastian Baker, la Svizzera fa sognare i suoi tifosi

Nicolas Larchevêque

29.5.2026

La squadra svizzera di hockey ha offerto un'altra prestazione di altissimo livello ai numerosi tifosi che giovedì hanno assistito alla vittoria per 3-1 sulla Svezia a Zurigo. I tifosi, tra cui Roger Federer e Bastian Baker, sono convinti che la Svizzera sarà incoronata campione del mondo.

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28.05.2026

Redazione blue Sport

29.05.2026, 11:29

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«Questo è il nostro anno!» dice un tifoso svizzero, che abbiamo incontrato prima del duello con la Svezia a Zurigo giovedì sera. È convinto che la squadra svizzera vincerà il suo primo titolo mondiale in patria.

«Quando hai giocatori come Nino Niederreiter e Roman Josi, puoi guardare al futuro con fiducia», ha aggiunto un altro tifoso sul piazzale della Swiss Life Arena.

Per Pascal Riat, padre del giocatore Damien Riat, la squadra biancorossa è diventata matura dopo una serie di battute d'arresto e delusioni.

«Hanno una delle migliori squadre di sempre ai campionati del mondo. Abbiamo perso tre volte in finale e, agli ultimi Giochi Olimpici, non abbiamo avuto molta fortuna contro la Finlandia, ma ora penso che sia il momento giusto per essere incoronati campioni».

In ogni caso, la storica vittoria di giovedì per 3-1 non smorzerà gli animi dei tifosi. «Stasera si fa la differenza. Se battiamo la Svezia, abbiamo buone possibilità di arrivare fino in fondo», ha detto a blue News il cantante vodese ed ex giocatore di hockey Bastian Baker prima del fischio d'inizio

«La squadra ha tutte le carte in regola, il pubblico ha tutte le carte in regola... Abbiamo tutto quello che ci serve! La storia è quasi troppo bella per essere vera, ma speriamo, come per Friburgo-Gottéron, che questo sia un altro grande capitolo dell'hockey svizzero».

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La «sorpresa» di Roger Federer

Una cosa è certa: l'entusiasmo che circonda questa squadra svizzera, che ha giocato tutte le sue partite con il tutto esaurito, non si placa da qui alla semifinale di sabato contro la Norvegia.

Tra i 10'000 spettatori presenti giovedì c'era anche un ospite speciale, Roger Federer. Dopo Marco Odermatt, martedì contro la Finlandia, è toccato alla leggenda del tennis di Basilea l'onore di suonare la campana nella tradizionale cerimonia pre-partita.

Il Maestro, che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico, si è anche recato nello spogliatoio svizzero per annunciare lo «starting six» prima del lancio del primo disco.

«È stata una sorpresa anche per noi», ha ammesso Christoph Bertschy nella zona mista dopo la partita. «Quando una persona come lui entra nello spogliatoio, è davvero bello e ti dà una spinta in più».

Forse la ricetta segreta per il successo.

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