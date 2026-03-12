  1. Clienti privati
National League Calle Dahlstroem rinnova con il Lugano per altre due stagioni

12.3.2026 - 14:10

Dahlström
Dahlström
KEY

Calle Dahlstroem vestirà la maglia bianconera per altre due stagioni. Il difensore svedese, arrivato nell’estate del 2024 in Ticino, ha infatti firmato un rinnovo di contratto valido fino al termine dell’annata 2027-28.

12.03.2026, 14:10

12.03.2026, 14:13

Spesso criticato nel corso del passato, tribolato campionato, dall’arrivo di Tomas Mitell il numero 63 è diventato uno dei pilastri della retroguardia sottocenerina, tanto da convincere il club a rinnovargli la fiducia.

Con il Lugano il 31enne è sceso in pista 89 volte, mettendo a referto 19 punti (3 gol) e registrando un rendimento di +28.

