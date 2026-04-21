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NHL Gli Stars di Lian Bichsel pareggiano subito i conti con i Wild

Swisstxt

21.4.2026 - 08:33

Si sono subito rifatti
Si sono subito rifatti
Keystone

Dopo la disfatta di gara-1, persa addirittura 6-1 tra le mura amiche, Dallas si è ripresa subito pareggiando la serie grazie al 4-2 inflitto ai Minnesota Wild nel secondo match del primo turno dei playoff.

SwissTXT

21.04.2026, 08:33

21.04.2026, 08:41

Lian Bichsel (in pista per 14’17" con un bilancio personale di +1) e compagni dovranno comunque vincere almeno una partita in trasferta per passare al prossimo round.

Doppio vantaggio invece per Philadelphia, che ha ottenuto un altro break in casa di Pittsburgh, e Carolina contro Ottawa.

Successo infine per Edmonton i gara-1 su Anaheim per 4-3.

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