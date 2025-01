KEY

Il Bienne ha annunciato in mattinata che Damien Brunner ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica con effetto immediato.

Swisstxt

Il motivo è riconducibile alle difficoltà di recupero dall’ennesimo infortunio che, come comunicato dal club, non gli permette più di competere ad alto livello.

In NHL il 38enne ha giocato con le maglie dei Detroit Red Wings e dei New Jersey Devils, mentre in National League l'attaccante zurighese ha accumulato un bottino di 269 reti e 335 assist in 766 partite con le maglie di Zugo, Lugano e Bienne.