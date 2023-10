Wohlwend KEY

Il Tribunale sportivo della Federazione ha respinto il ricorso del Rapperswil per il fallo di Dauphin su Moy, confermando le 4 giornate di squalfica.

L'attaccante tornerà dunque a disposizione dell'Ambrì per la prossima partita, in programma martedì a Losanna. -L'Ajoie ha messo sotto contratto per due mesi, con opzione sino a fine stagione, Dmytro Timashov. Il 27enne nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Brynas in Svezia, totalizzando 19 reti e 35 assist in 89 partite. Tra il 2014 e il 2021 l'attaccante svedese di origini ucraine ha giocato in Nordamerica, disputando 45 match in NHL con Maple Leafs, Red Wings e Islanders.

Swisstxt