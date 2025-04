Brendan Lemieux Imago

Se l’è cavata tutto sommato a buon prezzo Brendan Lemieux, che in gara-3 tra il suo Davos e lo Zurigo aveva colpito un linesman con un pugno.

Al canado-statunitense sono state inflitte 4 giornate di squalifica (una già scontata) e 6'500 franchi di multa, una punizione che ha evidentemente tenuto conto del fatto che il destro era per Chris Baltisberger e non per l'arbitro.