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Hockey Davos a un passo dal titolo

Swisstxt

26.4.2026 - 23:05

Tambellini
Tambellini
freshfocus

La prima vittoria casalinga della finale di National League è arrivata in gara-5: il Davos si è imposto 5-4 al termine di una folle partita, decisa da Tambellini all'overtime.

SwissTXT

26.04.2026, 23:05

26.04.2026, 23:07

Rialzata la testa dopo un pesante 0-3 iniziale, i grigionesi hanno dominato il periodo centrale, mettendo la testa avanti con Stransky al 35'01». La rete di Wallmark poco più tardi ha però mandato tutti all'overtime, in cui il preciso one-timer del canadese ha regalato al Davos il primo vantaggio nella serie, ora 3-2, e il match point: martedì alla BCF Arena avrà dunque l'occasione di chiudere i conti.

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