  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Davos e Friborgo si portano in vantaggio in gara-1 delle semifinali

Swisstxt

4.4.2026 - 22:44

Stransky
Stransky
freshfocus

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato: gara-1 di semifinale dei playoff tra Davos e Zurigo non ha deluso le attese, con i grigionesi che al termine di una sfida intensa e combattuta si sono imposti per 4-2.

SwissTXT

04.04.2026, 22:44

05.04.2026, 09:09

Alle reti di Stransky e Zadina ha risposto Baltisberger con una doppietta.

Dopo un clamoroso palo di Tambellini a Hrubec battuto, è stato Knak a decidere il confronto, mentre Stransky ha suggellato il successo a porta vuota.

Pure il Friborgo ha festeggiato in casa superando per 3-1 il Ginevra grazie a Biasca, Bertschy e Marchon dopo il vantaggio ospite di Puljujarvi.

I più letti

Due fratelli imbrogliano Ikea e la pagano molto cara. Ecco perché non conviene provarci
Denuncia per la divulgazione delle registrazioni delle chiamate d'emergenza su Crans-Montana
Ecco l'idilliaco villaggio rurale portoghese, nuova terra di conquista dei ricchi
Il valposchiavino Lardi racconta la vita a Dubai sotto gli attacchi: «Si fatica a dormire tranquilli»
Arriva la maglietta da calcio più grande della Svizzera

Altre notizie

NHL. Roman Josi tiene i Predators in corsa per i playoff grazie a due assist

NHLRoman Josi tiene i Predators in corsa per i playoff grazie a due assist

NHL. Nico Hischier supera i 60 punti per la quinta stagione consecutiva

NHLNico Hischier supera i 60 punti per la quinta stagione consecutiva

Hockey. Il Ginevra vince la battaglia del Lemano: 5-1 al Losanna e vola in semifinale

HockeyIl Ginevra vince la battaglia del Lemano: 5-1 al Losanna e vola in semifinale