Stransky freshfocus

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato: gara-1 di semifinale dei playoff tra Davos e Zurigo non ha deluso le attese, con i grigionesi che al termine di una sfida intensa e combattuta si sono imposti per 4-2.

SwissTXT Swisstxt

Alle reti di Stransky e Zadina ha risposto Baltisberger con una doppietta.

Dopo un clamoroso palo di Tambellini a Hrubec battuto, è stato Knak a decidere il confronto, mentre Stransky ha suggellato il successo a porta vuota.

Pure il Friborgo ha festeggiato in casa superando per 3-1 il Ginevra grazie a Biasca, Bertschy e Marchon dopo il vantaggio ospite di Puljujarvi.