Nelle semifinali dei playoff di NL continua a essere determinante il fattore casalingo.
Davos e Friborgo si sono portati sul 2-1 nelle rispettive serie battendo di misura Zurigo e Ginevra.
Ai gialloblù è bastato il solo gol di Barandun, messo a segno al 13', per domare dei Lions apparsi meno ruggenti rispetto alle ultime partite.
Alla BCF Arena sono stati determinanti i sigilli di Biasca e Bornstroem nel 2o periodo, con gli ospiti che hanno accorciato a inizio 3o tempo grazie a Hischier.
In casa Gottéron c'è però preoccupazione per Sprunger, uscito infortunato a metà partita.