Davos KEY

Nelle semifinali dei playoff di NL continua a essere determinante il fattore casalingo.

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Davos e Friborgo si sono portati sul 2-1 nelle rispettive serie battendo di misura Zurigo e Ginevra.

Ai gialloblù è bastato il solo gol di Barandun, messo a segno al 13', per domare dei Lions apparsi meno ruggenti rispetto alle ultime partite.

Alla BCF Arena sono stati determinanti i sigilli di Biasca e Bornstroem nel 2o periodo, con gli ospiti che hanno accorciato a inizio 3o tempo grazie a Hischier.

In casa Gottéron c'è però preoccupazione per Sprunger, uscito infortunato a metà partita.