Hockey Davos in 1/2 contro il Friborgo

Swisstxt

29.12.2025 - 22:56

I gialloblù hanno la possibilità di prendersi la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno

KEY

Come lo scorso anno, Davos e Friborgo si sfideranno in 1/2 alla Coppa Spengler.

SwissTXT

29.12.2025, 22:56

I padroni di casa hanno raggiunto il penultimo atto del loro torneo sconfiggendo 3-0 l’IFK Helsinki di Pezzullo, al quale ancora una volta coach Jokinen ha concesso ampio minutaggio. Fora e compagni hanno segnato una rete per tempo, aprendo le marcature con Zadina all'11'09», raddoppiando grazie a Ryfors al 22'10» e chiudendo i conti a porta vuota con Kessler al 58'51». Aeschlimann, salvato in una circostanza da un palo, ha vissuto una serata tutto sommato tranquilla prima di festeggiare lo shutout.

