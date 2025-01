Davos-Ajoie KEY

Destini opposti per le due formazioni svizzere reduci dalla Coppa Spengler.

Il Davos si è dovuto inchinare in casa per 3-0 all’Ajoie, incassando così la quinta sconfitta consecutiva in NL come non succedeva dalla stagione 2018-19.

Sullo slancio della vittoria nella kermesse grigionese, il Friborgo ha invece battuto per 4-2 lo Zurigo, per la prima volta guidato da Bader.