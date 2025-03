Davos freshfocus

È il Davos la prima semifinalista di National League. I grigionesi hanno superato lo Zugo anche in gara-4, imponendosi per 5-2 tra le mura amiche e chiudendo così la serie sul 4-0.

Swisstxt

A decidere la sfida le due penalità inflitte a Stadler e Schlumpf, che hanno permesso ai gialloblù di giocare in 5 contro 3.

Dapprima Stransky e poi Ryfors 17" più tardi hanno mandato in vacanza i Tori, colpiti ancora da Ambuehl a porta sguarnita nel finale.

Dal canto suo il Friborgo si è portato sul 3-1, battendo il Berna per 2-1 in casa grazie a due gol in 34" nel secondo periodo a firma Soerensen e Bertschy.