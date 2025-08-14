  1. Clienti privati
Hockey Il Davos prolunga con i suoi portieri

Swisstxt

14.8.2025 - 14:19

Davos
Davos
Keystone

Il Davos ha prolungato i contratti di entrambi i suoi portieri, Sandro Aeschlimann e Luca Hollenstein, confermando così un pacchetto che garantisce solidità ai grigionesi.

SwissTXT

14.08.2025, 14:19

14.08.2025, 14:20

Aeschlimann ha rinnovato per ben cinque stagioni e il nuovo accordo scadrà così nel 2031. Il 30enne nella scorsa stagione ha difeso la porta dei gialloblù in 34 occasioni con il 91,7% di parate e ha poi conquistato l'argento ai Mondiali senza però scendere sul ghiaccio.

L'accordo con Hollenstein è invece stato prolungato per altri 2 anni. Il 25enne resterà così nei Grigioni almeno fino al 2028.

