Zugo-Davos KEY

Nemmeno la notte ha portato consiglio al Davos.

SwissTXT Swisstxt

A Zugo, infatti, i grigionesi sono incappati nella sesta sconfitta consecutiva in campionato, delineatasi già nelle fasi iniziali del match. Anche per colpa di due ex, Hofmann e Simion, i quali hanno impiegato meno di 2’ per mettere sui binari opportuni un confronto poi chiusosi sul 4-1.