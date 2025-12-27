  1. Clienti privati
Hockey Davos sconfitto al debutto

Swisstxt

27.12.2025 - 22:57

Davos
Davos
KEY

L'esordio in Coppa Spengler non ha avuto l'esito sperato per il Davos, sconfitto 5-3 dalla US Collegiate Selects.

SwissTXT

27.12.2025, 22:57

27.12.2025, 22:59

La selezione universitaria statunitense, battuta solo di misura ieri dal Team Canada, ha continuato a sorprendere con un gioco fresco e veloce. In doppio svantaggio a inizio 2o periodo, i grigionesi hanno pareggiato con Frehner e Jung, ma 31» dopo il 2-2 i nordamericani sono di nuovo passati avanti con DiMarsico, al suo 2o gol. Il terzo periodo si è aperto con la 2a rete personale di Finley, a cui ha risposto Fora, ma Pohlkamp ha chiuso la sfida al 58'.

