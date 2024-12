La rete di Niederreiter lancia la rimonta di Winnipeg che batte Chicago Keystone

Il derby elvetico tra Niederreiter e Kurashev è stato vinto dal primo.

Winnipeg ha infatti battuto 4-2 Chicago, anche grazie alla 10a rete stagionale del grigionese. A secco Kurashev. Ha festeggiato la vittoria pure Fiala, un assist, che con Los Angeles ha vinto 4-1 su Minnesota. Serata da dimenticare per Josi, il più utilizzato (26'04"), uscito battuto 3-1 con Nashville al cospetto di Ottawa. La notizia del giorno è però il contratto record di Shesterkin. Il potiere resterà a New York per altri 8 anni e guadagnerà 92 milioni di dollari, superando gli 84 in 8 anni di Price.

