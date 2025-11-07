I Devils si sono imposti 4-3 sui Canadiens al termine di un incontro molto combattuto, conquistando la decima vittoria stagionale.
Sotto nel punteggio a 1'07" dalla fine, i padroni di casa sono riusciti a pareggiarla con Timo Meier, insignito della terza stella di partita, per poi vincerla ai supplementari attraverso la rete in contropiede di Jesper Bratt.
Nel derby svizzero tra i Lightning di Janis Moser e i Knights di Akira Schmid (relegato in panchina), successo della squadra della Florida con il risultato di 6-3, con l'elvetico iscrittosi al tabellino grazie a un assist.