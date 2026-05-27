Decise le sfide di CHL Imago

A Zurigo, città che in questi giorni sta ospitando i Mondiali assieme a Friborgo, si è tenuto il sorteggio della prossima Champions Hockey League.

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Per quanto riguarda le squadre elvetiche in lizza, i campioni svizzeri in carica del Friborgo affronteranno in casa Pilsen, Adler Mannheim e Nitra e in trasferta Graz99ers, Klagenfurt e Herning Blue Fox.

Il Ginevra riceverà a Les Vernets gli Eisbären Berlin, il Kölner Haie e il Storhamar Hamar, mentre giocherà sul ghiaccio di Skelleftea, Växjö Lakers e Tychy.

Infine, il Davos riceverà gli Eisbären Berlin, il Bili Tygri Liberec e Storhamar Hamar e visiterà invece le piste di Skelleftea, Rögle Angelholm e Tychy.