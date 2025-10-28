HCL2 Ti-Press

Sceso in pista con soli 5 stranieri, l'Ambrì è partito meglio e ha trovato il vantaggio grazie a Pestoni e al pattino di Dahlstroem che ha beffato Schlegel.

SwissTXT Swisstxt

Il portiere bianconero poi ha dovuto superarsi su Landry per tenere il minimo scarto. Nel secondo tempo invece il Lugano è rientrato a spron battuto girando il punteggio con Canonica e Omark, prima che Buergler in powerplay rimettesse tutto in parità. Il match è poi stato deciso negli ultimi 20' dalle due reti in 23» di Sekac e Thuerkauf, prima del definitivo 5-2 ancora del ceco a porta vuota.