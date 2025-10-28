  1. Clienti privati
Hockey Decisive due reti in 23»

Swisstxt

28.10.2025 - 22:22

Ti-Press

Sceso in pista con soli 5 stranieri, l'Ambrì è partito meglio e ha trovato il vantaggio grazie a Pestoni e al pattino di Dahlstroem che ha beffato Schlegel.

SwissTXT

28.10.2025, 22:22

28.10.2025, 22:23

Il portiere bianconero poi ha dovuto superarsi su Landry per tenere il minimo scarto. Nel secondo tempo invece il Lugano è rientrato a spron battuto girando il punteggio con Canonica e Omark, prima che Buergler in powerplay rimettesse tutto in parità. Il match è poi stato deciso negli ultimi 20' dalle due reti in 23» di Sekac e Thuerkauf, prima del definitivo 5-2 ancora del ceco a porta vuota.

