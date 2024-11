Noah Delémont KEY

A partire dalla prossima stagione Noah Delémont vestirà la maglia del Kloten, club con cui ha firmato un contratto biennale.

Swisstxt

Il difensore 22enne è attualmente in forza al Bienne (1 assist in 9 partite) ma ha disputato anche 4 incontri con l’Olten in Swiss League.

