Losanna-Ginevra KEY

Gli ottavi di Champions Hockey League si sono aperti con il netto successo del Ginevra.

Swisstxt

Alla Vaudoise Arena le Aquile hanno messo sotto per 5-0 il Losanna nell’andata e ipotecato il passaggio del turno grazie anche a una doppietta del nuovo arrivato Palve. Lo Zurigo dal canto suo ha portato a casa un’ottima vittoria dalla trasferta in Germania, battendo 4-2 lo Straubing. In evidenza ancora una volta Malgin (doppietta) e Andrighetto. Infine resta aperto il discorso passaggio del turno anche per il Friborgo, nonostante il ko per 1-0 subito in Svezia per mano del Vaexjoe.

Swisstxt