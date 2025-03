Imago

I Devils di capitan Hischier sono stati sconfitti per 2-0 a Las Vegas, perdendo nel finale anche il loro miglior marcatore Jack Hughes, costretto a lasciare il ghiaccio per un problema al braccio.

SwissTXT Swisstxt

Per New Jersey, alla 29a sconfitta in 52 partite, il ko è costato anche il secondo posto nella Metropolitan Division, ora occupato da Carolina.

Anche Nashville, priva di Roman Josi, è stata sconfitta per 4-0 dai New York Rangers, mentre Lian Bichsel, che potrebbe ritornare in pista martedì contro New Jersey, ha assistito dalla tribuna alla vittoria di Dallas per 6-3 su St. Louis.