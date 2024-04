Siegenthaler e Crosby KEY

I Devils hanno lasciato per strada punti importanti nella lotta per un posto nei playoff di NHL.

Swisstxt

Nel giorno del rientro di Siegenthaler, la truppa di Green è stata e sconfitta per 6-3 dai Penguins davanti ai propri tifosi. Con Meier a segno e Hischier autore di 2 assist, la franchigia di Newark stava conducendo per 3-1 fino a 13'12» dal termine, quando Crosby ha dato il la alla letale rimonta dei suoi. Anche i Blackhawks di Kurashev (un passaggio decisivo) sono stati battuti per 2-1 dagli Islanders, così come i Predators di Josi dai Bruins con il risultato di 3-0.

Swisstxt