Nonostante le reti di Timo Meier e Nico Hischier, autore anche di un assist per il connazionale, i Devils sono caduti in casa dei Jackets per 5-3.
Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Kansas City, dopo quella con i Flyers. Non hanno potuto sorridere neppure i Jets di Nino Niederreiter, travolti in casa per 5-1 dai Sabres e incapaci di dare seguito alla vittoria di due giorni fa contro i Predators.
A garantire un successo elvetico il solo Philipp Kurashev, iscrittosi con un assist al trionfo 6-3 degli Sharks contro i Mammoth.