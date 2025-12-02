  1. Clienti privati
NHL Devils sconfitti dai Jackets

Swisstxt

2.12.2025 - 08:57

Nico Hischier
Nico Hischier

Nonostante le reti di Timo Meier e Nico Hischier, autore anche di un assist per il connazionale, i Devils sono caduti in casa dei Jackets per 5-3.

SwissTXT

02.12.2025, 08:57

02.12.2025, 08:59

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Kansas City, dopo quella con i Flyers. Non hanno potuto sorridere neppure i Jets di Nino Niederreiter, travolti in casa per 5-1 dai Sabres e incapaci di dare seguito alla vittoria di due giorni fa contro i Predators.

A garantire un successo elvetico il solo Philipp Kurashev, iscrittosi con un assist al trionfo 6-3 degli Sharks contro i Mammoth.

