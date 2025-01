Inti Pestoni nelle ultime tre stagioni complete giocate ad Ambrì ha totalizzato 112 punti, mentre nel corso di questa stagione, in 32 incontri disputati ne ha messi a referto «solo» 13. KEYSTONE

Inti Pestoni, escluso dalla formazione dell'Ambrì Piotta, esprime alla RSI la sua delusione dicendo di volersi impegnare a migliorare. La decisione di Cereda ha però così permesso a due giovani talenti di emergere.

Igor Sertori

L'esclusione di Inti Pestoni dalla formazione dell'Ambrì Piotta, insieme al ruolo marginale assegnato a Dominic Zwerger, ha suscitato scalpore nell'ambiente sportivo leventinese.

Questa decisione, presa dallo staff tecnico, ha però dato l'opportunità ai giovani Hedlund e Muggli di brillare contro l'Ajoie e di essere confermati nel successivo incontro con il Friborgo. La scelta si è dunque rivelata vincente, portando a due vittorie consecutive, una rarità negli ultimi due mesi.

«Capisco che la situazione fa discutere»

Intervistato dalla RSI, il navigato giocatore, ex Zurigo, Davos e Berna, ha così commentato la sua esclusione momentanea: «L'unico fatto evidente è che abbiamo vinto due partite. Forse dovremmo concentrarci su questo, ma capisco che la situazione possa far discutere».

Alla vigilia di un altro weekend di scontri diretti, con partite contro il Ginevra e il Bienne, Pestoni ha condiviso i suoi pensieri, nonostante il momento difficile dopo la telefonata ricevuta da Luca Cereda.

«Siamo consapevoli che le cose non stanno andando come speravamo all'inizio della stagione», ha detto il 33enne.

Riferendosi a sé e a Zwerger ha continuato: «Vogliamo fare di più e ci impegneremo per questo. È stato difficile, ma queste sono questioni che restano nello spogliatoio. Abbiamo discusso e vedremo come andrà».

«Mi sento parte di questa squadra e di questa società»

In una stagione che finora lo ha visto segnare solo 3 reti e mettere a referto 10 assist, in 32 partite, il nativo di Faido è consapevole delle aspettative che squadra e tifosi hanno nei suoi confronti.

«I tifosi si aspettano di più da me. Ho 33 anni, gioco da 15 e so cosa posso offrire sul ghiaccio. Anche gli allenatori sanno cosa aspettarsi da me, ed è quello che devo cercare di fare».

Resta da vedere se questa pausa forzata potrà servire da stimolo per colui che ha un contratto con l'HCAP valido fino al termine della stagione 2026-2027.

