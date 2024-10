È ufficiale! DiDomenico è un giocatore dell'Ambrì

DiDomenico presto in Leventina? Keystone

Chris DiDomenico passa all'Ambrì e Jakob Lilja al Friborgo: lo scambio è ufficializzato dal club biancoblù.

Chris DiDomenico giocherà per l'Ambrì e Jakob Lilja per il Friborgo, come confermato ufficialmente dal comunicato della società biancoblù.

Si è quindi concretizzato lo scambio anticipato dal «Blick»: DiDomenico, 35 anni, aveva espresso insoddisfazione e desiderio di lasciare il Friborgo, mentre Lilja, 31 anni, ha deluso le aspettative in questa stagione, collezionando un solo assist in 11 partite.

DiDomenico, arrivato in Svizzera nel 2014, ha lasciato il segno con 89 punti in 58 partite, contribuendo alla promozione del Langnau, dove ha poi giocato per quattro stagioni, intervallate da una parentesi in Nord America (27 partite in NHL con gli Ottawa Senators).

Nel 2020 è passato al Friborgo, con un breve passaggio a Berna nel 2022-23, prima di tornare al Gottéron. In 452 partite di National League, ha accumulato 426 punti e segnato 128 gol.

Lilja, invece, ha disputato 53 partite con l'Ambrì nella stagione passata, registrando 11 gol e 19 assist.

Swisstxt - red