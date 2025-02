I giocatori hanno votato: il biancoblù DiDomenico è «la diva» del campionato

Chris DiDomenico ha appena rinnovato con l'Ambrì Piotta. Keystone

Un'inchiesta del «Blick», in collaborazione con l'associazione dei giocatori SIHPU, ha svelato le opinioni degli atleti sulla National League.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Chris DiDomenico è stato eletto la «diva» della National League, battendo il secondo classificato con oltre il doppio dei voti, grazie al suo carattere spesso sopra le righe.

Dopo un trasferimento da Friborgo all'Ambrì, «DiDo» ha continuato a brillare con 12 gol e 45 punti, guadagnandosi un rinnovo di contratto, sebbene solo per un anno.

Tra gli altri, Leonardo Genoni è stato votato come il portiere più affidabile, mentre Tristan Scherwey è risultato il miglior forechecker, con una netta superiorità sul secondo classificato. Mostra di più

Chi meglio dei giocatori può raccontare la National League dall'interno? Un'inchiesta del «Blick», fatta assieme all'associazione dei giocatori SIHPU, ha dato voce agli atleti stessi, interrogandoli su diversi temi.

Tra le categorie analizzate, ce n'è una in cui nessuno vorrebbe primeggiare: quella della più grande «diva» del campionato.

E chi è il vincitore incontrastato? Chris DiDomenico, che ha raccolto più del doppio dei voti rispetto al secondo classificato, il friburghese ed ex compagno di squadra Marcus Sörensen.

«DiDo» non è certo un tipo che passa inosservato. Non è raro vederlo protagonista di sceneggiate, così come di azioni decisive per la propria squadra.

Da quando è arrivato in Svizzera nel 2014 in provenienza da Asiago, ha aiutato a riportare gli SCL Tigers nella massima serie, dal primo minuto passato sulle piste elvetiche il suo nome è stato sinonimo di spettacolo, nel bene e nel male.

Oggi, a 36 anni appena compiuti, il fuoco che gli brucia dentro non si è affatto spento.

La sua stagione è iniziata con un trasferimento turbolento: dopo aver mal digerito il cambio di allenatore a Friborgo, ha chiesto di cambiare aria.

Il club l'ha accontentato, mandandolo all'Ambrì in cambio dello svedese Jakob Lilja. Qui, il canadese ha fatto ciò che sa fare meglio: giocare con il cuore, mettere a reperto punti (finora 12 gol e un totale di 45 punti) e far parlare di sé.

Nelle ultime settimane si è anche guadagnato un rinnovo di contratto, anche se solo per un anno e non per il periodo più lungo che avrebbe desiderato.

Leonardo Genoni, una sicurezza. Keystone

Anche Genoni e Scherwey al top

I giocatori di National League sono stati chiamati a esprimersi anche su altre questioni, come per esempio il portiere più fidato del campionato o il miglior «Forechecker».

Sull'estremo difensore che la maggioranza dei giocatori vorrebbero avere dalla propria parte al momento del bisogno c'è l'eterno Leonardo Genoni, seguito a debita distanza dal cerbero dello Zurigo Simon Hrubec.

Il miglior Forechecker, ovvero chi va a mettere sotto pressione l'avversario e rendergli la vita difficile, è risultato - ancora una volta senza sorprese - l'ala del Berna Tristan Scherwey.

Il secondo posto di questa speciale classifica è occupato da Yannick Frehner. Il davosiano ha ricevuto la metà dei voti del suo collega della capitale.