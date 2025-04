Proviene dal Linköping Imago

La campagna acquisti del Bienne continua a ritmo serrato.

Swisstxt

I bernesi hanno comunicato di aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni il difensore svedese Linus Hultstroem. Il 32enne proviene dal Linkoeping, del quale è stato il miglior marcatore in questa stagione con 11 reti e 31 assist in 42 partite.