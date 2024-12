Cambio alla testa della SIHF. Keystone

Il presidente del Consiglio d’Amministrazione della Federazione svizzera di hockey (SIHF) Stefan Schärer ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato.

In carica da poco più di un anno, il 59enne ha deciso di lasciare la posizione perché, come ha spiegato, «la struttura della nostra Federazione è complessa e non è facile portare avanti scelte che piacciano alla maggioranza, con i vari stakeholder che sono spesso contrari ai compromessi».

Schärer, in attesa di un sostituto, sarà sostituito ad interim dal vicepresidente Marc-Anthony Anner.

