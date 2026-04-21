Ehlers Keystone

Dopo la deludente stagione 2025-26, il Berna ha annunciato diversi cambiamenti in seno al roster e allo staff.

SwissTXT Swisstxt

Gli Orsi hanno annunciato che Ehlers non sarà l’allenatore della prossima stagione, con il sostituto che verrà annunciato entro metà maggio.

Salutano il club anche Iakovenko, Andri Henauer, Ejdsell, Sgarbossa e Fuss, mentre resteranno per un’ulteriore stagione Bemstroem, Kreis e Zurkirchen; Marc Marchon invece altre due. Infine, è stato ingaggiato il 27enne difensore canadese Ian Mitchell, lo scorso anno in forza ai Grand Rapids Griffins e ai Syracuse Crunch.