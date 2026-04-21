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Hockey Diversi cambi a Berna

Swisstxt

21.4.2026 - 13:26

Ehlers
Ehlers
Keystone

Dopo la deludente stagione 2025-26, il Berna ha annunciato diversi cambiamenti in seno al roster e allo staff.

SwissTXT

21.04.2026, 13:26

21.04.2026, 13:35

Gli Orsi hanno annunciato che Ehlers non sarà l’allenatore della prossima stagione, con il sostituto che verrà annunciato entro metà maggio.

Salutano il club anche Iakovenko, Andri Henauer, Ejdsell, Sgarbossa e Fuss, mentre resteranno per un’ulteriore stagione Bemstroem, Kreis e Zurkirchen; Marc Marchon invece altre due. Infine, è stato ingaggiato il 27enne difensore canadese Ian Mitchell, lo scorso anno in forza ai Grand Rapids Griffins e ai Syracuse Crunch.

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