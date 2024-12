Il DS del Lugano KEY

Il Team Canada ha reso noto di aver confermato in toto il quadro dirigenziale che sarà attivo durante la prossima Coppa Spengler.

SwissTXT Swisstxt

Come lo scorso anno a fungere da General Manager sarà il leggendario Joe Thornton, supportato dall’attuale direttore sportivo del Lugano Hnat Domenichelli, che sarà il suo assistente al pari di Brad Pascall.

«Ognuno di loro porta delle conoscenze uniche, siccome hanno rappresentato in più occasioni il nostro paese in più circostanze e in ruoli diversi», ha detto Scott Salmond, tra i responsabili presso Hockey Canada.