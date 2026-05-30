Nel primo tempo della semifinale la Svizzera non ha avuto vita facile contro una Norvegia molto chiusa e disciplinata.

C'è allora voluta un'iniziativa personale di Bertschy per sbloccare il punteggio al 17'36». Nel periodo centrale gli elvetici hanno come spesso accaduto cambiato marcia e hanno allungato fin sul 4-0 grazie a Malgin, Jaeger e Riat (in powerplay). Nella marcia trionfale verso la finale c'è poi stato spazio anche per i gol di Hischier (in superiorità numerica) e Rochette. Genoni dal canto suo ha potuto ritoccare il suo record di shutout ai Mondiali portandolo a quota 15.