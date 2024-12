Kevin Fiala KEY

Fiala si è messo in luce nel successo per 7-3 di Los Angeles contro Philadelphia.

SwissTXT Swisstxt

Il sangallese ha siglato la prima e l’ultima rete del match, trovando così la seconda doppietta stagionale. Anche Meier ha voluto dire la sua nella notte di NHL. Nel match tra i Devils e i Blue Jackets dell’ex Lugano Merzlikins, l’appenzellese ha messo a referto un gol. Rete che non è però bastata ad evitare la sconfitta per 4-2. Battuta d'arresto anche per Suter e Vancouver contro Vegas per 3-1, e per Nashville (senza Josi), inchinatosi per 5-4 a Pittsburgh dopo i tempi supplementari.