NHL Doppietta di Nico Hischier

Swisstxt

15.1.2026 - 08:51

Festeggiato dopo il suo gol decisivo all'overtime

Imago

Nico Hischier è stato grande protagonista nel successo per 3-2 all’overtime dei New Jersey Devils sui Seattle Kraken.

SwissTXT

15.01.2026, 08:51

15.01.2026, 08:52

Il rossocrociato ha infatti segnato due reti, tra le quali quella della vittoria al 63'42», salendo così a quota 15 in stagione. Per lui è arrivato pure il riconoscimento di prima stella del match, mentre l’altro elvetico Timo Meier è stato scelto quale terza.

Anche Kevin Fiala ha trovato la via del gol (per la 17a volta in questo campionato), ma i suoi Kings sono stati battuti 3-2 al supplementare dai Vegas Golden Knights di Akira Schmid.

