Nino Niederreiter ha festeggiato nel migliore dei modi il traguardo delle 900 presenze in regular season in NHL.

Il grigionese ha realizzato una doppietta nel 3-0 con cui Winnipeg ha battuto Utah, venendo premiato secondo logica con la prima stella del match. Il 32enne ha così raggiunto quota 7 reti (12 punti) in 13 partite in quello che è uno dei periodi più prolifici della sua permanenza in Nordamerica. Anche Kevin Fiala ha messo a segno il suo 7o gol stagionale nel successo per 5-1 di Los Angeles su Minnesota. Vittoria anche per Pius Suter con Vancouver sugli Anaheim Ducks.

