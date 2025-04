Il sangallese ha toccato quota 34 gol nella regular season di NHL Imago

Kevin Fiala stabilisce un nuovo record personale con la sua seconda doppietta consecutiva e 34 gol totali in Regular Season, mentre i Kings superano gli Avalanche 5-4 in una serata contrastante per gli atleti svizzeri.

Swisstxt

Nella partita vinta per 5-4 dai suoi Kings sugli Avalanche Kevin Fiala ha siglato la sua 2a doppietta consecutiva (7a stagionale) e ha raggiunto così 34 marcature in Regular Season di NHL. Per l’attaccante si tratta del record personale.

Anche Niederreiter ha trovato la via della rete per la seconda partita di fila, siglando il momentaneo 2-0 nel derby tra rossocrociati vinto ai rigori (5-4) dai suoi Jets contro i Blackhawks di Philipp Kurashev.

Nottata senza gol per gli elvetici Lian Bichsel (Stars sconfitti 5-3 da Utah) e Pius Suter (Canucks battuti 3-2 all'overtime dai Wild).