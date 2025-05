Douay Keystone

Floran Douay non vestirà la maglia dell'Ambrì la prossima stagione.

SwissTXT Swisstxt

Il 30enne attaccante francese, che era in scadenza di contratto, saluta la Leventina dopo due anni, in cui è sceso sul ghiaccio in 99 occasioni (sei gol e 12 assist per lui).