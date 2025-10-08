Rivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti

Cambio di rotta ad Ambrì. Ti-Press

Paolo Duca e Luca Cereda lasciano l'Ambrì Piotta dopo otto anni di guida, mentre il presidente Filippo Lombardi rimette il suo mandato, aprendo una nuova fase di incertezza per il club ticinese.

Hai fretta? blue News riassume per te Paolo Duca e Luca Cereda lasciano l'Ambrì Piotta dopo la crisi legata all'incontro segreto di Filippo Lombardi con Christian Dubé.

Il presidente Lombardi ha rimesso il suo mandato, ammettendo di aver gestito male la situazione e di voler aprire un nuovo capitolo per il club.

La squadra sarà guidata a interim dagli assistenti Landry e Matte. Mostra di più

L'Ambrì Piotta ha ufficialmente salutato il direttore sportivo Paolo Duca e l'allenatore Luca Cereda dopo la turbolenta vicenda legata all'incontro segreto del presidente Filippo Lombardi con Christian Dubé.

In conferenza stampa, Duca ha chiarito: «La decisione l'avete presa voi. Non è da interpretare», sottolineando, con tono infastidito, che non si tratta di dimissioni volontarie di lui e di Cereda, ma di una cosa imposta dalla società con la sue scelte.

Anche l 'ormai ex allenatore ha espresso grande delusione: «Per il fatto che questa volta non abbiamo affrontato la situazione assieme come sempre. È un momento difficile».

Il presidente Lombardi, dal canto suo, ha annunciato di aver rimesso il suo mandato e ha spiegato di essersi reso conto solo troppo tardi che la gestione del rapporto con Duca e Cereda avrebbe potuto avere un esito diverso.

«Se si potesse rimettere il dentifricio nel tubetto lo farei», ha dichiarato, manifestando rammarico per la gestione della crisi e per la perdita del rapporto di fiducia con i due ormai ex colleghi.

La squadra per ora sarà affidata ad interim agli assistenti Eric Landry e René Matte, mentre Duca e Cereda si prendono un momento per riflettere sui prossimi passi: «Ora la squadra deve reagire, trovare la forza e la dedizione. L'unica cosa che conta è l’Ambrì», ha concluso Duca, auspicando una pronta ripresa dei risultati e la continuità dello spirito del club.

