Duca: «Prevale la delusione, ma vogliamo continuare a lottare»

Paolo Duca analizza la stagione appena conclusa. rsi.ch

Nonostante l'amarezza per l'eliminazione ai play-in, in casa Ambrì si guarda già avanti, con il direttore sportivo Paolo Duca e l'allenatore Luca Cereda determinati a lavorare per rafforzare la squadra e migliorare.

Swisstxt

Quattro giorni dopo l'eliminazione ai play-in per mano del Kloten, ad Ambrì c'è ancora tanta amarezza.

«Prevale sicuramente ancora la delusione. A inizio stagione si fissano gli obiettivi tenendo conto dell'equilibrio e le forze del campionato. Nello sport però la fame vien mangiando», ha commentato ai microfoni della RSI Paolo Duca a margine della conferenza stampa indetta a Castione.

«Alla fine ce la siamo giocata con due squadre che hanno il nostro stesso potenziale, per questo siamo delusi», ha analizzato il 43enne, che ha dovuto vedere Langnau e Kloten prendersi gli ultimi biglietti disponibili per i Playoff.

«Prima di Natale abbiamo vissuto una certa instabilità, dovuta dalla partenza di certi elementi che sono stati con noi per diversi anni e dalla presenza di otto stranieri», ha proseguito l'analisi il direttore sportivo biancoblù.

«Nella seconda parte di stagione abbiamo risolto questa situazione e abbiamo trovato un ruolino di marcia migliore - ha spiegato il locarnese - permettendoci di arrivare ai play-in. Quello che sicuramente ci rimproveriamo sono le sole dodici vittorie da tre punti».

«La volontà è quella di migliorare sempre. Non faremo miracoli, ma lo spirito è quello di voler combattere, di continuare a lottare», ha poi concluso Duca.

Cereda: «Il club è la cosa più importante»

Analisi condivisa anche da Luca Cereda che si è detto motivato nel proseguire: «Sono contento di quello che faccio, mi diverto, mi emoziona, mi dà sicuramente nuove idee, nuovi spunti».

«Alla fine è importante quello che penso io, ma ancora più importante è il club, quindi assieme, come sempre, faremo il punto della situazione, vedremo come andare avanti per il bene dell'Ambrì», ha concluso il coach.