Lian Bichsel Reuters

Lian Bichsel ha partecipato con due assist al festival del gol dei Dallas Stars, vittoriosi per 8-3 in casa dei San Jose Sharks.

Swisstxt

In quasi 20’ sul ghiaccio il difensore 20enne, autore del quarto e del quinto punto stagionale, ha terminato la partita con un impressionante bilancio di +4 (migliore della squadra).

Nella notte NHL anche Timo Meier e Roman Josi sono finiti sul tabellino con un assist: i New Jersey Devils si sono imposti per 4-0 in casa dei Montréal Canadiens, mentre i Nashville Predators sono stati sconfitti per 6-4 sul ghiaccio amico dai Buffalo Sabres.