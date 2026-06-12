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Hockey Due match point per Carolina

Swisstxt

12.6.2026 - 05:05

Hurricanes
Hurricanes
KEY

I Carolina Hurricanes sono vicini alla loro seconda Stanley dopo quella conquistata nel 2006.

SwissTXT

12.06.2026, 05:05

Tra le mura amiche della PNC Arena di Raleigh, Staal e compagni hanno battuto 4-2 Vegas al termine di gara-5, portando così la serie sul 3-2. Partiti meglio, grazie al gol di Dorofeyev al primo powerplay di serata, i Golden Knights hanno subito la veemente rimonta dei Canes, in rete con Staal, Svechnikov (2), Aho. Inutile il punto della bandiera ancora di Dorofeyev. Nel frattempo è stato assegnato a Nikita Kucherov il premio di MVP della regular season.

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