  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Ecco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta

Swisstxt

19.1.2026 - 11:00

Wohlwend
Wohlwend
freshfocus

Secondo quanto riportato dalla «NZZ», in cima alla lista di candidati per la panchina dell'Ambrì per la prossima stagione ci sarebbero i nomi di Christian Wohlwend e Lars Leuenberger.

SwissTXT

19.01.2026, 11:00

19.01.2026, 11:15

Entrambi sono infatti assistiti dall'agenzia «4 Sports», con cui Lars Weibel, nuovo DS dei biancoblù, intrattiene ottimi rapporti.

Hockey. L'Ambrì riparte da Weibel: «Vogliamo essere una piazza ambita per i giovani»

HockeyL'Ambrì riparte da Weibel: «Vogliamo essere una piazza ambita per i giovani»

Wohlwend, attualmente coach dell'Olten in SL, ha un passato alla guida del Davos e della Nazionale U20, mentre Leuenberger è oggi assistente di Rönnberg a Friborgo e ha conquistato il titolo svizzero nel 2015 sulla panchina del Berna.

I più letti

«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Nevicate da record in Kamchatka, interi edifici sepolti sotto la coltre bianca
Ecco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta
Kristoffersen furioso a Wengen, Nef lo punge: «Lasciamogli fare le sue piccole crisi...»

Altre notizie

Hockey. Due amichevoli per l'HCAP durante la pausa per le Olimpiadi

HockeyDue amichevoli per l'HCAP durante la pausa per le Olimpiadi

Hockey. Thürkauf infallibile, il Lugano piega il Langnau ai rigori

HockeyThürkauf infallibile, il Lugano piega il Langnau ai rigori

NHL. Schmid eletto terza stella, sconfitti Josi, Meier e Niederreiter

NHLSchmid eletto terza stella, sconfitti Josi, Meier e Niederreiter