Ecco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta

Secondo quanto riportato dalla «NZZ», in cima alla lista di candidati per la panchina dell'Ambrì per la prossima stagione ci sarebbero i nomi di Christian Wohlwend e Lars Leuenberger.

Entrambi sono infatti assistiti dall'agenzia «4 Sports», con cui Lars Weibel, nuovo DS dei biancoblù, intrattiene ottimi rapporti.

Wohlwend, attualmente coach dell'Olten in SL, ha un passato alla guida del Davos e della Nazionale U20, mentre Leuenberger è oggi assistente di Rönnberg a Friborgo e ha conquistato il titolo svizzero nel 2015 sulla panchina del Berna.